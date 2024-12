Stand: 12.12.2024 09:30 Uhr Boosteden in Hamborg

Vele Minschen in Hamborg, de argert sik över de Boosteden överall in de Stadt. Börgermeister Peter Tschentscher, de hett nu klor seggt, dat dat in Tokunft nich weniger warrt. In’t Interview to’t Enn vun’t Johr mit NDR 90,3 un dat „Hamborg Journaal“ sä he, dor warrt boot, will dat nöödig weer. Wat he seggt warrt de U-Bahn utboot, Glasfaser verleggt un marode Brüüchen nee maakt – un denn kümmt ok noch dat Feernwarmsnett.

