Stand: 12.12.2024 09:30 Uhr Wapenverbott bi’n HVV

Keen Messen, Scheetwapen oder gefährliche Saken – vun Maandag af an, dor gellt an all HVV-Statschonen un in all HVV-Fohrtüüg in Hamborg en Wapenverbott – also in Bussen, Bahnen un Fähren. An’n Hauptbahnhoff, dor gifft dat so en Wapenverbott al länger. Siet de Adventstiet gellt dat ok an de Bahnhööv Alt’na, Dammtor un Harborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch