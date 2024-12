Stand: 12.12.2024 09:30 Uhr Negen Oosten stabiliseren

Na den Ümstört in Syrien, dor mutt en noch stärker tosamenarbeiden, üm de Laag in Negen Oosten in’n Griff to kriegen. Doför sett sik de Minister för Verdedigen Boris Pistorius in. In de ARD-Tagesthemen hett he wohrschaut, dat Düütschland un Europa nich blots Tokiekers ween dörven. He hett den Vörslag maakt, dat de Bunnswehr ehren Insatz bi de Utbillen vun’t Strietkräften in’n Irak utboen schall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch