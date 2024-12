Stand: 12.12.2024 09:30 Uhr EasyJet flüggt ok na Rom un Mailand

De Floogsellschop EasyJet, de will vun Enn vun März af an twee ne‘e Steden vun Hamborg ut anflegen. Dat schall jeedeen Dag Flöög na Rom un Mailand geven. Per Week kaamt so 14 EasyJet Flöög vun Hamborg dorto. Vöraff harrn dree Floogsellschoppen künnig maakt, dat se mehrere Flöög un Streken vun Hamborg strieken wullen. De Grund sünd de Floofhavengeböhren, de vun April af an dürer warrt.

