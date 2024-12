Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Hamborger SPD stellt sik op

De Hamborger SPD maakt sik praat för den Bunnsdagswahlkamp: As Toppkandidat hebbt de Delegeerten Wolfgang Schmidt wählt. He hett dat Leid vun Olaf Scholz sien Kanzleramt. Schmidt hett meist 84 Perzent vun de Stimmen kregen. Dormit hett he Aydan Özoguz aflööst, de nu op Listenplatz twee steiht, mit bummelig 80 Perzent vun de Stimmen. Bi de verleden Wahl harr se noch 95 Perzent kregen. Man vör Weken geev dat för Özoguz böös Gegenwind na en israelfiendlichen Post.

