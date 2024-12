Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Kanzler will Vertroensfraag beandragen

Dormit dat överhööft en Bunnsdagwahl geven kann, mutt de Bunnskanzler de Vertroensfraag stellen. Vundaag will Olaf Scholz bi Bunnsdagspräsidentsche Bärbel Bas beandragen, dat dat an’n Maandag passeren schall. Denn kunn de Neewahl an’n 23. Februormaand ween. Na dat de Ampel-Regeren tweigahn is, gellt dat nu as seker, dat de Bunnsdag Scholz bi de Afstimmen an’n Maandag nich dat Vertroen geven warrt.

