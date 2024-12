Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Hamborger S-Bahn Nett warrt utboot

De Hamborger S-Bahn is düt Johr pünktlicher fohrt: Un in Tokumst schall een sik dor noch mehr dorop verlaten könen – liekers se den Strekenplaan nu utboot. Folgens Verkehrssenater Anjes Tjarks vun de Grönen warrt en Reeg Stellwarken, Wieken un Signalen nee maakt. He is man toversichtlich, dat de S-Bahn-Verkehr dordör beter warrt, ok wenn bet to’t Johr 2030 goot 30 Perzent mehr Töög ünnerwegens ween schüllt.

