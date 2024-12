Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Snacken över Tokumst vun Syrien

De Laag in Syrien opstünns – doröver will EU-Kommischoonspräsidentsche Ursula von der Leyen in de Törkei Gespräken föhren. Dat hett se na en Telefonat mit Präsident Recep Tayyip Erdogan künnig maakt. De EU-Butenbeopdraagte Kaja Kallas hett wohrschaut, dat dat Land instabil warrn kunn. Se meen, dat dörv nich wedder so aflopen as in’n Irak, Libyen oder Afghanistan.

