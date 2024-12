Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Snacken över flücht Lüüd ut Syrien

Schüllt flücht Lüüd ut Syrien na den Fall vun dat Assad-Regime gau wedder na jümehr Heimat torüch? Bunnskanzler Olaf Scholz meent, dat weer to fröh, dor nu al över to snacken. In de ARD-Tagesthemen see de SPD-Politiker, toeerst mutt sekerstellt warrn, dat de Minschen in Syrien ok seker leven köönt. Dat dor en Demokratie opboot warrn kann un dat Minschen mit verscheden Religionen goot tohoopleven kunnen. Schull dat goot goot, denn wörrn villicht Minschen vun sik ut överleggen torüchtogahn, üm an den Wedderopbo vun ehr Land deeltonehmen. Opstünns is de Laag man böös gefährlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch