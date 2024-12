Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr Polizei söcht na Tügen

Vör twee Weken harr de Hamborger Polizei en dode Fro in ehr Wahnen in Altno funnen. Nu hett de Rechtsmedizin rutkregen, dat de 34-Jöhrige woll ümbröcht worrn is. As se de Fro funnen hebbt, do weer se woll al twee Weken lang doot. De Polizei söcht nu na Tügen, de Mitt November in de Neegde vun dat Huus in den Stadtdeel Mitt Altno wat opfullen is.

