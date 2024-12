Stand: 11.12.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So as ok in de verleden Daag is dat vundaag diesig un wulkendüüster. Mag ween un wi kriegt de Sünn över Dag ok mal to sehn. De Temperaturen schafft dat blots op 3 bet 4 Graad. Opstünns sünd dat 4 Graad in de Havencity. Ok morgen gifft dat dichte Wulken, af un an ok wat Natts vun baven. Dat Ganze bi 4 bet 5 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch