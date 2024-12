Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr Diskuschoon över flücht Lüüd ut Syrien

In Syrien hebbt se jüst eerst noch den Herrscher Baschar al-Assad ut’t Land verdreven un nu al warrt dor över snackt, dat een flücht Lüüd villicht wedder trüchschicken deit. För Kazim Abaci vun de SPD in’e Börgerschop is de Diskuschoon över düt Thema „Wahlkampfgetöös“. Dat sä he in’n Snack mit dat Hamborg-Journal. Un so as he meent bruukt de Stadt flücht Lüüd ok as Fachkräft. Ok de AfD-Böverste Dirk Nockemann sä, wokeen wohrhaftig bruukt warrt, de schull blieven könen. Un de Frakschoonsböverste vun’e CDU, Dennis Thering, de snackt dorvun, dat dat enkelte Fäll weern, de en Mööglichkeit kriegen schullen, blieven to könen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch