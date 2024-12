Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr EU schall sik starker in Syrien insetten

Över de Laag in Syrien hebbt güstern ok Bunnskanzler Olaf Scholz un Frankrieks Präsident Emmanuel Macron snackt. Un so as de Bunnsregeren dat nu seggt, sünd se dor beide vun’t Prinzip her praat, dat se mit de ne’en Herrschers in Syrien ok tohooparbeiden wüllt. As Grundlaag hierför, müss aver kloor ween, dat se dor de Minschenrechten inhollen doot un jümehr Hand över ethnische un religiöse Minnerheiten hollt. Scholz un Macron wüllt ok, dat sik de EU starker wat in Syrien engageren deit.

