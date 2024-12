Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr Snacken över Plaans för de Binnenstadt

Woans kann de Hamborger Binnenstadt wedder staatscher warrn? To düsse Fraag hett de Stadt över Maanden henweg ok de Menen vun de Börgerslüüd inhaalt. Güstern nu is seggt worrn, wat dor bi rutsuert ist. Un dorna to uurdelen wünscht sik de Lüüd, de se fraagt hebbt, en bunten Mix ut Ladens, Büros, Wahnungen un Kultur. Stadtentwickelnssenatersch Karen Pein glöövt, dat för düsse Saak in’e Twüschentiet ok vele Grundeegners togänglich sünd. Bavento seggt mehr as een Drüddel vun de fraagt Lüüd: Wi kaamt na de Binnenstadt hen, üm Kultur to beleven.

