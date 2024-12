Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr Detonatschoon in Reitbrook

Vele Minschen sünd över de Nina-Wohrschau-App wiesworrn: In Reitbrook is en Huus in’e Luft flagen un achteran steeg en grote Rooksüül op. De Polizei geiht de Saak nu op’n Grund un kickt, wat dor in den Landmaschienenhannel mit Wahnkomplex de Detonatschoon utlööst hett. Op jeden Fall legen in den Gruus vele blaue Kanisters binnen. Dat Huus is tohoop mit de Schüün böös wat twei gahn, en ganze Huuswand is rutreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch