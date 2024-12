Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr Bi’t Snacken över VW is noch nix bi rutsuert

Üm un bi söss Stünnen lang hebbt se mit’nanner snackt hatt, man ahn, dat dor an’n Enn wat bi rutsuert is. Bi Volkswagen sünd Arbeitgever, Bedrievsraat un IG Metall nu ahn en Lösen to hebben ut’nannergahn. Man ümmerhen: Beide Sieden beteken dat Snacken as konstruktiv. Bavento hebbt güstern noch meist 70.000 Lüüd bi VW jümehr Arbeit daalleggt hatt. Vör allen Dingen wüllt se verhinnern, dat VW-Warken dichtmaakt warrt.

