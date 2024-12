Stand: 10.12.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt vundaag tominnst beter as güstern. Bet na’n Middag hen kann dat hier un dor villicht noch ’n beten wat an Fisselregen geven. Meisttiets aver blifft dat vundaag dröög. Un ok de Wind is nich mehr ganz so dull as güstern. Deswegen föhlt sik de Temperaturen vundaag denn ok mehr so an as se wohrhaftig ok sünd. Opstunns sünd dat fief Graad in Curlaak. Mehr as söss Graad warrt dat vundaag aver nich. Also allens in allen blifft de Dag vundaag grau in grau. Un morgen süht dat nich veel wat anners ut, man de Sünn hett dor denn villicht noch ne lütte Schangs mehr as vundaag.

