Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr Tokunft vun Syrien

Wo dat nu in Syrien wiedergahn schall, dat is vundaag ok Thema in'n Sekerheitsraat vun de UN. Russland hett'n Andrag stellt. Baschar al-Assad, de lang Johren in Syrien dat Seggen hat hett, is woll na Russland flücht: Dat heet, he weer nu in Moskau. De Russen seen, se harrn Assad Asyl geven. Bunnskanzler Olaf Scholz nööm den Fall vun Assad en gode Naricht. Dat syrische Volk müss johrenlang böös lieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch