Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr CDU will ne'e Affall-Regeln

De Hamborger CDU-Fraktschon will ne'e Regeln för sparrigen Affall. Grund is, dat sik de Stadtreinigen jümmer mehr Klagen anhören mutt. In de eersten teihn Maand vun't Johr weren dat bummelig dörtigdusend Mellen över Huusraat, de illegal na buten smeten worrn is. Dat weren al mehr Fäll as in't hele Johr 2023, heet dat in de Anter vun'n Senat op en CDU-Anfraag.

