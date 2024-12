Stand: 07.12.2024 09:30 Uhr Scholz över Cum Ex Geschäften

Bunnskanzler Olaf Scholz hett al to't drütte Mal vör'n Parlamentar'schen Ünnersökensutschuss vun de Hamborgsche Börgerschop to de Cum Ex Geschäften utseggt. Dütmal güng dat dorbi nich üm de Warborg-Bank, man üm de HSH-Noordbank, de fröhere Lannsbank vun Hamborg un Sleswig-Holsteen. Ok güstern wull Scholz nix dorvun afweten, dat een dor politisch inwarkt hett. Domals weer he Börgermester in Hamborg un harr överhaupt nich an twiefelt, dat de HSH-Noordbank ehr egen Cum Ex Geschäften 2013 rechtschapen kloor leggen wöör.

