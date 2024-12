Stand: 07.12.2024 09:30 Uhr Notre-Dame is fardig

Fiefanhalv Johr is de grote Brand her, vundaag warrt de frisch instand sett Kathedraal Notre-Dame in Paris wedder open maakt. Ünner de inlaadt Gäst sünd ok de tokümstig US-Präsident Donald Trump un de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenksyj mit bi. All beid kaamt se, dat se alleen mit den franööschen Präsidenten Emmanuel Macron snacken köönt. Wat dat ok en Drepen geven warrt, wo se tohoop sitten doot, dat is noch nich rut.

