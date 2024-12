Stand: 07.12.2024 09:30 Uhr Warrt Lüüd Egendoom wegnahmen?

In'n Bezirk Altnaa süllt Lüüd, de dor in de Gegend vun de Luruper Hauptstraat wahnt, Egendoom wegnahmen warrn. Dat geiht dorbi üm 32 Vörgoorns, de dor bruukt warrt, dat se en bet to fief Meter breden Foot- un Radweg anleggt. De Vörgoorns süllt de Eegners afköfft warrn, man dor warrt ok över snackt, dat se jem dat Egendom wegnehmt. Man folgens dat Bezirksamt sünd de Plaans för dat, wat se dor boen wüllt al lang noch nich fardig. Bet doröver entscheedt warrt, sall dat noch minnst twee Johr duern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch