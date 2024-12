Stand: 06.12.2024 09:30 Uhr Macron söcht ne'en Baas för de Regeern ut

In de tokamen Daag will de franzöösche Präsident Emmanuel Macron bestimmen, wokeen dor Premierminister warrn schall. Dat hett Macron güstern Avend in en Reed vertellt. Na dat Misstroensvotum vörgüstern harr Premierminister Michel Barnier seggt, dat he sien Posten opgeven will. Macron sülvst warrt nich torüchtreden. Wählt as Präsident is he bet 2027, un so lang will he dat ok blieven.

