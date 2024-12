Stand: 06.12.2024 09:30 Uhr Flooghaven-Baas is tofreden

Mit bummelig veerteihn Komma söven Millionen Flooggäst rekent de Hamborger Flooghaven bet to'n Enn vun 2024. Dat Johr weer anstrengend, aver goot ween, sä de Baas vun'n Flooghaven, Christian Kunsch. He kickt mit Toversicht op dat tokamen Johr un rekent üm un bi mit gliek hoge Passageer-Tahlen un mit mehr Ümsatz. In de neegsten Johren will de Flooghaven bet to 100 Millionen Euro pro Johr investeern, ünner annern för de Infrastruktur, den Ümweltschutz un de Sekerheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch