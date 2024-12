Stand: 06.12.2024 09:30 Uhr Töven op Termine bi't Amt

Wat dat Töven op en Termin in't Inwahner-Mell-Amt angeiht, dor sünd dat in Hamborg totiet 11 Daag. Woanners duert dat meisttieds düütlich länger - so mutt een in Norderstedt üm de 50 Daag töven. Bi welk vun de Hamburg-Service-Standoorte, dor warrt nu aver blots körter opmaakt, to'n Bispeel in Rahlstedt. Dat is in't Raathuus in'n Bezirksutschuss bekannt worrn. De CDU bemängelt, dat de Spreektieden in de Bezirken an'n Rand weniger warrt un dat in de Binnenstadt zentraale Kunnenzentren opmaakt warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch