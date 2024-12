Stand: 06.12.2024 09:30 Uhr Autobrand in de City Nord

75 Füerwehrlüüd harrn in de Nacht stünnenlang to doon an en Auto, wat in en Deep-Garaasch in de City Nord brennen dee. To Vörsorg müssen wegen den dicken Qualm ok 50 Lüüd ut jem ehre Wahnungen rut. Dat Füer keem jümmer wedder nochmal ingang, dorüm hett den Füerwehr den Wagen toletz ut de Deep-Garaasch rutsleept. De Flammen hebbt ok an veerteihn annere Auto Schaden anricht un an twee Motorrööd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch