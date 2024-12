Stand: 05.12.2024 09:30 Uhr Weniger HVV-Fohrkoorten

In Tokumst schall dat weniger verscheden Fohrkoorten bi‘n HVV geven. De Daagskoort, de vun Klock 9 af an gellt, fallt af tokamen Johr weg. Dat is man blots de eerste Stapp. De komplette Reform steiht denn 2026 an. Bet dorhen mutt sik de HVV mit Sleswig-Holsteen un Neddersassen afstimmen. Ännern doot se dat allens vunwegen den groten Spood vun dat Düütschlandticket – dor langt ja een Ticket för all Fohrten.

