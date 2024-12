Stand: 05.12.2024 09:30 Uhr Noch keen Spoor vun den Möörder

In den Fall vun den Hamborger Ünnernehmer Florian B, de ja ümbröcht worrn is, hett de Staatsafkaatschop nu en Belohnen utropen. 5.000 Euro gifft dat för Henwiesen, de dorbi hölpt, den Fall optokloren. Den 31-Jöhrigen harrn se Enn Oktober in de Neestadt dootschaten. Sietdem sünd 140 Henwiesen nagahn worrn. Folgens de Staatsafkaatschop hebbt bi dat Verbreken woll en Reeg Minschen mitdaan – mag ok ween un dat weer en Opdragsmoord.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.12.2024 | 09:30 Uhr

