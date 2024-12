Stand: 05.12.2024 09:30 Uhr Regeren in Frankriek stört

In Frankriek is de Regeren dör en Misstroensvotum twei gahn. Premierminister Michel Barnier will in en halve Stünn sien Torüchtritt bi Präsident Emmanuel Macron inlangen. Dat is dat eerste Mal siet 1962, dat en franzöösche Regeren dör en Misstroensvotum ut’nanner breken deit. Barner weer eerst in’n September in’t Amt kamen un warrt nu to den Premierminister mit de köttste Amtstiet in de ne’ere Geschicht vun Frankriek.

