Stand: 04.12.2024 09:30 Uhr Themen bi de Binnenministerkunferenz

De Situatschoon vun de Sekerheitsbehöörden in Düütschland, verbaden Towannern un Kriminaliltät in't Nett: Dat sünd blots poor Saken, över de se vunaf vunavend bi de Binnenministerkunferenz vun Bund un Länner in Brannenborg snacken warrt. Hamborgs Binnensenater Andy Grote is de Woortföhrer för de Länner, de vun de SPD föhrt warrt. Un he reekt dormit, dat se dütmal gau wat op'n Weg bringt.

