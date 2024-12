Stand: 04.12.2024 09:30 Uhr Jümmer mehr Ladens in de Binnenstadt maakt dicht

In Hamborg maakt in düt Johr bummelig 160 Ladens dicht. Dat nimmt de Hannelsverband Noord an. Allens in allen maakt siet de Corona Pandemie mehr Geschäften jemehr Dören to, as dat welk nee open maakt. Man in’t tokamen Johr warrt dat woll wat beter utsehn. Dor maakt dat Westfield-Inkoopzentrum mit 170 Geschäften op. De Hannelsverband hööpt nu, op en goot Wiehnachtsgeschäft. Man de Luun in’n Eenzelhannel is dämpt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch