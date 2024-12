Stand: 04.12.2024 09:30 Uhr Arger mit Präsident Yoon

En Striet över den Staats-Huusholt hett in Süüdkorea en deepe Kriis utlööst. De Oppossitschoon bringt nu en Verfohren op'n Weg, mit dat se Präsident Yoon ut sien Amt kriegen wüllt. De harr güstern dat Kriegsrecht utropen. Dormit hett he düütlich gegen de Verfaten verstött, seggt de oppositschonelle demokraatsche Partei. Yoon harr dat Kriegsrecht kort na dem he dat utropen hett wedder torüchnahmen. De Druck gegen em warrt ok ut de egen Regen jümmer grötter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch