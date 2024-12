Stand: 03.12.2024 09:30 Uhr Nochmal wedder 2 Pleegheimen, de dichtmaakt

In Hamborg blifft de Situatschoon, wat de Pleegheimen angahn deit, kettelig. Denn tokamen Johr mööt nochmal wedder bavento twee Hüüs dichtmaken. Dat ene dorvun is in Winterhuud un dat anner in Willemsborg. Dormit fallt denn alltohoop nochmal wedder üm un bi hunnertveertig Plätz bavento in’e Pleeg weg. Alleen al düt Johr hebbt bi uns in’e Stadt fief Pleegheimen jümehr Dören dichtmaakt hatt. Man wiel dat to wenig Personaal gifft, hett Hamborg siene Regeln al wat verännert, wat de Antahl vun’e Fachkräft in’e Pleeg angahn deit.

