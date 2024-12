Stand: 03.12.2024 09:30 Uhr Gasleckaasch in Horborg – Brand in Snelsen

In Horborg sünd wegen en Gasleckaasch güstern Avend in en Mehrparteienhuus sössundörtig Lüüd evakueert worrn. Dat Leck hebbt se denn dichtmaakt hatt un dorna denn dat Huus in de Bremer Straat wat lüft. Achteran kunnen denn all de Hüerslüüd wedder trüch na jümehr Stuven hen.

Bavento sünd güstern Avend denn noch achtig Füerwehrlüüd in Snelsen to Gang ween. Denn dor hett en Eenfamiljenhuus brennt hatt, wat dor an Enn aver ganz un gor bi tweigahn is. De Lüüd, de dor wahnen deen, de sünd bi de ganze Saak swoor wat bi to Schaden kamen un müssen na’t Krankenhuus hen.

