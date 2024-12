Stand: 03.12.2024 09:30 Uhr Ponyrieden op’n Doom för ümmer vörbi

Siet de Coronasüük gifft dat op den Hamborger Doom keen Ponykorussell mehr. Un nu steiht fast: Dat warrt ok nie nich mehr trüchkamen. Denn in de ne’en Statuten för den Doom steiht binnen, dat dor Geschäften, de as Warf Deerten to Schau stellen doot, nich tolaten sünd. Gegen dat Ponyrieden sünd Lüüd över Johren henweg gegenangahn ween. De ganze Saak is ok Thema in uns NDR Hamborg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch