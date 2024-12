Stand: 02.12.2024 09:30 Uhr Hamborg hett mehr afschaven

Hamborg hett in dütt Johr al mehr Straafdäters afschaven as en Johr vöraf. Wat de Binnenbehöörd seggt 220 Lüüd, in 2023 weren dat 200. Altohoop sünd bet Mitt vun November 1.500 Minschen afschaven worrn. Dat sünd sovele as in’t Johr vöraf in’t ganze Johr. Aktuell töövt mehrere Straafdäters ut Afghanistan in Hamborg dorop, dat se torüch schickt warrt.

