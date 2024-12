Stand: 02.12.2024 09:30 Uhr Scholz in de Ukraine

Bunnskanzler Olaf Scholz is in Kiew. Dat is sien eersten Ukraine-Besöök siet tweeanhalv Johr. Bi sien Ankunft hett he toseggt, wiedere Rüstungssaken in‘n Wert vun 650 Millionen Euro an de Ukraine to levern. Dat schall noch in‘n Dezember losgahn. Plaant is ok, dat he den ukrain‘schen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj drapen schall. Dorbi warrt dat woll ok darüm gahn, dat de Ukraine in de Nato rin will.

