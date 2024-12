Stand: 02.12.2024 09:30 Uhr Streik bi Volkswagen

Bi den Volkswagen-Konzern warrt opstunns de Arbeid daalleggt. De IG-Metall hett negen vun de teihn Volkswagen-Standorten to Warnstreiks opropen. In den Tarifkonflikt will de Konzern, dat de Lohn vun bummelig 120-dusend Mitarbeiders pauschal üm 10 Perzent kött warrt. Geiht ok üm Künnigungen vun Bedrievswegen un dorüm, dat dree Warken tomaakt warrn schüllt. Den Vörslag för en Kompromiss vun de IG Metall un den Bedrievsraat, den harr Volkswagen torüchwiest.

