NDR Spennenakschoon

Vundaag geiht de Spennenakschoon „Hand in Hand für Norddeutschland“ los. Dat Motto düt Johr: „Aus einsam wir gemeinsam“. Sammelt warrt för Börgerstiften, de Minschen mit Aktivitäten, de se tohoop maakt, ut de Eensamkeit halen wüllt. In ganz Noorddüütschland gifft dat rund 80 vun düsse Börgerstiften, de mit jümehre Arbeid Minschen toenanner bringen un den Tosamenhoolt in de Sellschop starker maken doot.

