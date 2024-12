Stand: 02.12.2024 09:30 Uhr MJ Musical

Dat weer en Premiere mit veel Applaus: In Hamborg is „MJ“ – dat Michael Jackson Musical över de Bühn feegt. Siet 2022 löppt dat al an’n Broadway in New York. Un hier in Hamborg sünd de Lüüd güstern vun jümehre Plätz ophüppt – so begeistert weren se. Mehr as 25 Songs hebbt se in dat Musical inarbeid – un fietert so den Künstler. De Vörholden vun wegen Missbruuk, de sünd nich ansproken worrn.

