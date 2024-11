Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr FDP Kries

De Bunns-FDP steckt deep in en Slamassel – na Bunnsgeschäftsföhrer Carsten Reymann hett güstern ok de Generaalsekretär Bijan Djir-Sarai sien Hoot nahmen. Parteichef Christian Lindner will liekers mit sien Partei in‘n Wahlkampf trecken, ok wenn böös över dat D-Day-Papeer diskereert warrt. Dat hett he bi de ARD-Tagesthemen seggt. De FDP harr in dat intern Papeer den Ustieg ut de Ampel plaant un dorbi Militär-Begreep as „D-Day“ bruukt. Vun dat Schriftsstück, dor harr he nix vun wusst, so seegt Linder dat.

