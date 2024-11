Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr To grote Anwahner-Parkzonen

In Hamborg, dor sünd vele Parkzonen för Anwahners grötter, as dat egens rechtens is. Wat en Urdeel vun’t böversten Verwaltensgericht seggt, mutt de Parkzoon Grindelhoff dorüm anners maakt warrn. De annern 40 Parkzonen in de Stadt, de ok to groot sünd, de blievt eerstmal so. Dat seggt de Verkehrsbehöörd. Se will aftöven, wat villicht en Gesett kümmt, dat gröttere Parkzonen verlöven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch