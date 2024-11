Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr Cafe Seetressen maakt later op

Dat duert länger as plaant, dat in Planten un Blomen dat Cafe Seeterassen wedder apen maken deit. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, is de ne‘e Twüschenmeder afsprungen. Nu wüllt se den tweiten oder drütten Berwarver fragen, wat he noch Interesse hett. Fast steiht aver, dat de Vereen „Petticoat & Nerendisch“ dor en Duerustellen över de 50er Johr maken will.

