MSC-Instieg bi de HHLA is afslaten

Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr

De Instieg vun de Swiezer Reederee MSC bi den Hamborger Havenbedriever HHLA is nu afslaten. Denn de Stadt hett nu een för allemal en Deel vun ehr Aktien an de Reederee överdragen. MSC will na den Instieg mehr Fracht na Hamborg henbringen. Un denn wüllt se hier ok noch en ne’e Düütschlandzentraal boen, wo denn üm un bi 700 Lüüd arbeiden schüllt. De Warkschop Ver.di un vele Arbeitslüüd vun’e HHLA harrn sik gegen den Instieg utsnackt hatt.

