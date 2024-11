Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr Vele Autokutschers illegal ahn Föhrerschien ünnerwegens

In Hamborg gifft dat en Swattmarkt för sonöömte Carsharing-Accounts. So en Togang, över den man denn an en Auto rankamen deit, de warrt in‘t Internet

för bet to 300 Euro hannelt. Un düssen Togang haalt sik Lüüd, de keen Föhrerschien hebbt. Woveel Autokutschers mit düsse Accounts ünnerwegens sünd, dat weet een nich. Fast steiht man blots, dat dat ümmer wedder swore Unfäll geven deit. Totiets steiht en 19 Johr ole Keerl wegen versöchten Moord vör Gericht. He schall den Doot vun en Polizisten in Koop nahmen hebben, dormit se em nich ahn Föhrerschien faatkriegen deen.

