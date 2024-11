Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr FDP-Papeer mit twiefelhaftige Wöör

Dormit de FDP ut de Ampel-Koalitschoon rutkamen deit, dorför geev dat woll nipp un nau en Plaan. Denn in Berlin hebbt de Liberalen nu en partei-intern‘t Papeer dorto op’n Disch leggt. Un dor staht vele Wöört binnen, de een ok egens ut de Tiet vun‘n Tweten Weltkrieg kennen deit – sowat as „D-Day“ oder „apene Feldslacht“. Bekrittelt warrt düsse ganze Saak ok ut de egen Regen. So sä de FDP-Politikersch, Marie-Agnes Strack-Zimmermann to’t Bispeeel, dat een düsse Tonalität nich navulltrecken kunn.

