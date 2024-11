Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr Kavel twüschen Sweden un Litauen is flickt

Dat Kavel in’e Oostsee twüschen Sweden un Litauen, wat vör twee Weken mitmal twei weer, dat is nu flickt un dat geiht wedder. De Grund för den Schaden an düt ene Kavel un noch an en anner (an en twetet Kavel, wat twüschen Helsinki un Rostock liggen deit), de is noch unkloor. Finnland, Sweden un Litauen hebbt en Grupp mit Lüüd tohoopstellt, de de ganze Saak op’n Grund gahn doot. Un dat kunn angahn, dat en Frachtschipp ut China dor mit de beiden tweien Kavels wat to doon harr.

