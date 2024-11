Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr Gootachten sorgt för Diskuschonen wegen de S4

De ne’e Streck vun de S4 kunn later dor an Schuld ween, dat ok an anner Steed vun de Hamborger S-Bahn Töög to laat kamen doot. Denn in en Gootachten vun de Technische Uni in Bruunswiek steiht nu al wat vun en Överlasten binnen to lesen, de woll kamen dee. Denn twüschen Ohrensborg-Goornhult un Bad Oldesloe föhrt de S-Bahn mit de Regionaaltöög tohoop op de Schienen un later denn ok mit ICEs. Un de hebbt denn Vörrang vör de S-Bahn, ok wenn düsse al to laat kamen schull. So as de Bahn dat seggt, weer en Gleis dorblangen, wat woll vörslaan worrn is, deswegen aver nich nödig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch