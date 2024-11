Stand: 29.11.2024 09:30 Uhr Mehrsten Lüüd bruukt den Black Friday nich

Vundaag is Black Friday un an düssen Dag gifft dat denn in’t Internet un ok in’n Enkelhannel bannig dulle Priesafslääg. Man in Hamborg lehnt de mehrsten Lüüd düsse Rabattslacht af un bruukt se gor nicht. Denn för jüm is de Black Friday mehr en Fangiesen, wat den Konsum angahn deit un weniger en Snapper bi’t Inköpen. Dat is bi en nich repräsentativ Ümfraag vun #NDRfraagt bi rutsuert. Un an düsse Ümfraag hebbt bummelig 2.800 Lüüd ut Hamborg an deelnahmen.

