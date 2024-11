Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Maleschen bi de Bahn

Wokeen vundaag mit de Bahn vun un na Hamborg hen ünnerwegens is, de warrt dat woll swoor hebben. Denn op de Streck Hamborg-Hannober föhrt keen ICE. De Töög warrt denn ümleidt. Grund is en Metronom, de in’e Nacht in’e Lümborger Heid gegen en Boom rummst is, de dor ümfullen weer. Wiel dor ok en Kavel rünnerreten is, is dat Stück twüschen Uelzen un Hannober nu eerstmal dicht. Un twüschen Hamborg un Berlin kaamt de Töög in beide Richtens wat later.

